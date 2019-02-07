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    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)

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    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    Фото: Інформатор

    Вогонь спалахнув в котельні і перекинувся на дах

    У четвер, 7 лютого, в Києві за адресою вулиця Раїси Окіпної, 16 сталася пожежа. Горіла одноповерхова нежитлова будівля. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в котельні і охопив площу 30 квадратних метрів.

    Виклик на лінію 101 надійшов у 8:01. Про це повідомляє Інформатор.

    У будівлі знаходиться шиномонтаж, а також інші організації. Полум'я розповсюдилося на дах приміщень. Рятувальники локалізували загоряння вже о 08:37, а о 8:42 ліквідували.

    На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також чергували медики та патрульні. Причину загоряння встановить слідство.

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    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)
    Фото: Інформатор

    Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Дарниця» горіли МАФи. Пожежа поширилася на площу 250 квадратних метрів.

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