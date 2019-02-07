На «Лівобережній» горів шиномонтаж (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор

Вогонь спалахнув в котельні і перекинувся на дах

У четвер, 7 лютого, в Києві за адресою вулиця Раїси Окіпної, 16 сталася пожежа. Горіла одноповерхова нежитлова будівля. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в котельні і охопив площу 30 квадратних метрів.

Виклик на лінію 101 надійшов у 8:01. Про це повідомляє Інформатор.

У будівлі знаходиться шиномонтаж, а також інші організації. Полум'я розповсюдилося на дах приміщень. Рятувальники локалізували загоряння вже о 08:37, а о 8:42 ліквідували.

На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працювали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також чергували медики та патрульні. Причину загоряння встановить слідство.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро «Дарниця» горіли МАФи. Пожежа поширилася на площу 250 квадратних метрів.