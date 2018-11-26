На Майдані оновлять великий напис «I love Kyiv»



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Ремонтні роботи планується здійснити без демонтажу конструкції

Оновлення напису «I love Kyiv» заплановано до новорічних свят

До Нового року в центрі Києва на Майдані Незалежності планують відремонтувати великий напис «I love Kyiv», який знаходиться недалеко від монумента Незалежності.

Про це в коментарі 44.ua повідомив заступник гендиректора комунального об'єднання «Київзеленбуд» Дмитро Заруба.

«Оновлення напису «I love Kyiv» на Майдані Незалежності заплановано до новорічних та різдвяних свят. Ремонтні роботи планується здійснити без демонтажу зазначеної конструкції», - розповів заступник голови «Київзеленбуду».

За його словами, на сьогоднішній день також опрацьовуються питання тематики та розміру напису, який хочуть встановити під час святкових заходів, присвячених Дню Києва в 2019 році. Але поки затвердженої тематики і розмірів напису ще немає.