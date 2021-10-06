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    На Михайлівській площі вили сирени: Київ прощався з керівником столичної «швидкої» (відео)

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    Прощання з Анатолієм Вершигорою відбулося в Михайлівському соборі - На Михайлівській площі вили сирени: Київ прощався з керівником столичної «швидкої» (відео)
    Прощання з Анатолієм Вершигорою відбулося в Михайлівському соборі
    Фото: «Великий Київ»

    Віддати шану Анатолію Вершигорі прийшли рідні, друзі, колеги лікаря від Бога

    У середу, 6 жовтня, Київ провів в останню путь заслуженого лікаря України, багаторічного директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолія Вершигору. Про це повідомляє «Великий Київ».

    Анатолій Вершигора понад 30 років очолював Київську швидку допомогу Фото: glavcom.ua
    Анатолій Вершигора понад 30 років очолював Київську швидку допомогу Фото: glavcom.ua

    Церемонія прощання відбулась у Михайлівському соборі.

    Віддати шану людині, яка понад 30 років тримала на своїх плечах роботу Київської швидкої допомоги, крім друзів та рідних, прийшли колеги та усі, хто знав лікаря.

    Серед присутніх помітили заступницю чинного мера Ганну Старостенко.

    Після поминальної панахиди на Михайлівській площі кілька швидких увімкнули на дві хвилини робочі сирени, щоб віддати належне багаторічному керівникові.

    Поховали Анатолія Вершигору на Байковому кладовищі.

    Як повідомлялося, Анатолій Вершигора помер 3 жовтня на 71-му році життя після тяжкої та тривалої хвороби.

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    Теги: Київ лікар смерть
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    На Михайлівській площі вили сирени: Київ прощався з керівником столичної «швидкої» (відео)