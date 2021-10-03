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    Помер багаторічний керівник столичної «швидкої» Анатолій Вершигора

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    Анатолій Вершигора понад три десятки років був директором Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва&nbsp; - Помер багаторічний керівник столичної «швидкої» Анатолій Вершигора
    Анатолій Вершигора понад три десятки років був директором Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва 

    Лікар відійшов у засвіти у віці 70 років

    Після тяжкої та тривалої хвороби на 71-му році життя перестало битися серце директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолія Вершигори. Про це повідомила у Facebook професорка Ольга Богомолець.

    «Не хочу вірити. Такого, як він, більше нема і не буде.. Хочу, щоб кожен з вас побачив його очі і знав, що саме він – Анатолій Вершигора – був тією людиною, яка понад 30 років тримала на своїх плечах роботу Київської швидкої допомоги. І тоді, коли не було медикаментів, і тоді, коли не було бензину, і тоді, коли не було зарплат…

    Разом ми пройшли Помаранчеву революцію і Революцію гідності: море крові, поранених і тіл загиблих.. І які б не були політичні розклади на горі – він завжди залишався ЛЮДИНОЮ…», – написала Богомолець.

    Заслужений лікар України віддав медичній галузі понад 45 років життя, з них 42 – столичній «швидкій». На посаді директора Центру (раніше головного лікаря Київської станції швидкої допомоги) Анатолій Васильович пропрацював 32 роки.

    Про час та місце прощання з Анатолієм Васильовичем обіцяють повідомити пізніше.

    Світла пам'ять лікарю…

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    Теги: лікар хвороби
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    Помер багаторічний керівник столичної «швидкої» Анатолій Вершигора