На місці аварійної будівлі в Києві з’явиться офісний центр із концертним залом

Київ розпочне підготовку до проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва офісного центру

На пленарному засіданні 7 жовтня депутати Київської міської ради погодили знесення непридатної до використання будівлі, яка перебуває на балансі комунального концертного закладу культури «Академічний камерний хор «Хрещатик» на вул. Студентській, 10 у Шевченківському районі. Про це повідомляє пресслужба Київради.

Рішення дозволить розпочати підготовку до проведення конкурсу із залучення інвестора до будівництва офісного центру з концертним залом та центром хорового мистецтва. Про це розповіли в Департаменті економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації.

Окрема будівля комунального закладу культури загальною площею 585,60 кв. м на вул. Студентській, 10 не використовується за призначенням, оскільки загальне фізичне зношення приміщень складає 77%. Зокрема, основні конструктивні елементи непридатні для використання, оскільки пошкоджені дерев’яні перекриття та інженерні мережі, тече дах, підлога має значний перекос.

Як зазначають у Департаменті, знесення об’єкта комунальної власності територіальної громади Києва можливе виключно після визначення переможця інвестиційного конкурсу, укладення з ним інвестиційного договору та відшкодування інвестором вартості об’єкта, який підлягає знесенню.

Разом із тим, інвестор зобов’язаний безоплатно передати до комунальної власності територіальної громади міста частину об’єкта інвестування площею, не меншою за наявну.

Детальніше зобов’язання майбутнього інвестора визначатимуться на етапі формування умов інвестиційного конкурсу, які виносяться на розгляд та затвердження постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів, 50% якої складають депутати Київради – представники всіх фракцій.

До слова, Київрада внесла зміни до міської цільової програми «Столична культура: 2019–2021 роки» задля ефективного використання коштів столичного бюджету. Внесені зміни допоможуть збалансувати Програму та перерозподілити кошти на справді важливі заходи: підтримку столичних закладів культури та парків культури і відпочинку, а також на реконструкцію будівлі кінотеатру «Київська Русь».

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