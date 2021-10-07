З’явилась інтерактивна карта забудови Києва: відео еволюції міста за 100 років

На карті зображені заплановані на найближчі 5 років новобудови

Проєкт міських досліджень ЛУН Місто презентував інтерактивну карту житлової багатоповерхової забудови Києва. Сервіс також показує майбутнє столиці – як місто виросте у найближчі роки. На карті можна перевірити вік кожного з 14 тис. будинків.

Звідки з’явилась ідея?

Зараз, за даними ЛУН, у Києві 170 новобудов на різних стадіях будівництва. Для того, щоб зрозуміти, багато це чи мало, фахівці вирішили показати, як розбудовувалося місто.

На карті зображені житлові багатоповерхові будинки, що збереглися до сьогодні, починаючи з першої половини 19 ст.

Звідки брали дані?

В Україні не існує єдиного офіційного реєстру віку будинків. Тому для створення карти спеціалістам довелось об’єднати дані з усіх проєктів компанії ЛУН. Зокрема, порталу Flatfy, для котрого протягом останніх років сфотографували кожен будинок міста.

Автори карти забудови просять сповіщати про знайдені неточності сервісу. Для цього слід натиснути на олівець праворуч та залишити своє повідомлення.

Автори проєкту вважають, що карта віку будинків – гарний інструмент для дослідження того, як росте, розвивається місто.

Відео еволюції міста

Також ЛУН створив відео еволюції міста. У ньому можна побачити, як розбудовувався Київ. Наприклад, відстежити інтенсивний приріст кількості нового житла у 1970-х та 1980-х роках (червоний колір). Окрім того, завдяки даним ЛУН світло-жовтим кольором на карті зображені заплановані на найближчі 5 років новобудови.

Як повідомлялося, Голосіївська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру директорці товариства, яка незаконно заволоділа правом оренди земельної ділянки на вул. Антоновича вартістю майже 30 млн грн для будівництва елітного житлового комплексу.

Нещодавно рішенням суду територіальній громаді Києва повернено земельну ділянку площею 19 га та вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків у Голосіївському районі Києва. Забудовник планував звести там 12-23-поверхові будинки.