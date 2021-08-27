На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)

Віталій Кличко разом із Мустафою Джемілєвим та Рефатом Чубаровим відкрили третю чергу парку на Троєщині

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті третьої черги парку на Троєщині, що розташований уздовж проспекту Шухевича в Деснянському районі столиці. Таким чином завершено створення великого парку площею понад 9,5 гектарів. Кличко зазначив, що міcто продовжує створювати території для комфортного та безпечного відпочинку киян і гостей столиці, повідомляє пресслужба міського голови.

«Створення великої зони відпочинку на Троєщині відбувалося в три етапи, за кількістю водойм, що розташовані на території парку. Першу чергу ми презентували в 2018 році, другу – у червні 2020. І ось завершили третю і загалом облаштування всього парку Загальна площа третьої черги парку – майже 4,5 га», – розповів Кличко.

Родзинкою нової частини парку стала альтанка у кримськотатарському стилі. Вона прикрашена мозаїчною підлогою, ажурним декором карнизів і стрілоподібними арками в стилістиці кримськотатарської архітектури. Покриття сферичного купола виконано з оригінальної сучасної бітумної черепиці, яка нагадує стару черепицю. Купол увінчує шпиль. Орнаменти для підлоги та декору розробляв заслужений майстер народної творчості України, кримськотатарський художник-кераміст Рустем Скибін.

Участь у відкритті третьої черги парку взяли лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми всі пам’ятаємо, які тут були непролазні хащі. І тоді мало хто міг уявити, що це буде такий гарний парк. Я вже говорив з багатьма мешканцями цього району – і вони у захваті. Я дякую місту за такий чудовий проєкт з елементами кримськотатарської культури», – сказав Чубаров.

Також біля третьої водойми встановлено оглядовий майданчик та вимостки для рибалок, висаджено дерева та кущі, посіяно майже 4 гектари газону. Влаштували поливо-зрошувальну систему, встановили відеоспостереження.

У новій частині парку теж влаштували прогулянкові та велодоріжки. Встановили нові лави й урни, сучасне LED-освітлення.

У парку також є дитячий майданчик, майданчики для воркауту, багатофункціональне спортивне поле, шаховий павільйон, майданчик для вигулу собак, альтанка та оглядовий майданчик на воді, сучасна громадська вбиральня.

«Ми продовжуємо оновлювати й інші зелені зони столиці. Вже завершені роботи на першій черзі фітнес-парку «Озеро «Лебедине», встановили освітлення в парку «Позняки» та в сквері імені Марії Заньковецької. Відкрили відремонтовані сквери на вулицях Машинобудівній та Якубовського. Вже оновили й знакові центральні сквери – на Володимирському проїзді та Литовський сквер. Тривають роботи з капремонту парків «Прибережний» у затоці Берковщина та «Радунка». Загалом цього року у переліку об’єктів капітального ремонту 40 парків та скверів», – повідомив Кличко.

Як повідомлялося, 25 серпня у парку на Троєщині стартувала перша масштабна всеукраїнська реконструкція історичного шляху, що з’єднає материкову Україну та півострів Крим – Арт-караван «Чумацький шлях»