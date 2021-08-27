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    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)

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    Родзинкою нової частини парку стала альтанка у кримськотатарському стилі - На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    Родзинкою нової частини парку стала альтанка у кримськотатарському стилі
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Віталій Кличко разом із Мустафою Джемілєвим та Рефатом Чубаровим відкрили третю чергу парку на Троєщині

    Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті третьої черги парку на Троєщині, що розташований уздовж проспекту Шухевича в Деснянському районі столиці. Таким чином завершено створення великого парку площею понад 9,5 гектарів. Кличко зазначив, що міcто продовжує створювати території для комфортного та безпечного відпочинку киян і гостей столиці, повідомляє пресслужба міського голови.

    «Створення великої зони відпочинку на Троєщині відбувалося в три етапи, за кількістю водойм, що розташовані на території парку. Першу чергу ми презентували в 2018 році, другу – у червні 2020. І ось завершили третю і загалом облаштування всього парку Загальна площа третьої черги парку – майже 4,5 га», – розповів Кличко.

    Родзинкою нової частини парку стала альтанка у кримськотатарському стилі. Вона прикрашена мозаїчною підлогою, ажурним декором карнизів і стрілоподібними арками в стилістиці кримськотатарської архітектури. Покриття сферичного купола виконано з оригінальної сучасної бітумної черепиці, яка нагадує стару черепицю. Купол увінчує шпиль. Орнаменти для підлоги та декору розробляв заслужений майстер народної творчості України, кримськотатарський художник-кераміст Рустем Скибін.

    Участь у відкритті третьої черги парку взяли лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

    «Ми всі пам’ятаємо, які тут були непролазні хащі. І тоді мало хто міг уявити, що це буде такий гарний парк. Я вже говорив з багатьма мешканцями цього району – і вони у захваті. Я дякую місту за такий чудовий проєкт з елементами кримськотатарської культури», – сказав Чубаров.

    Також біля третьої водойми встановлено оглядовий майданчик та вимостки для рибалок, висаджено дерева та кущі, посіяно майже 4 гектари газону. Влаштували поливо-зрошувальну систему, встановили відеоспостереження.

    У новій частині парку теж влаштували прогулянкові та велодоріжки. Встановили нові лави й урни, сучасне LED-освітлення.

    У парку також є дитячий майданчик, майданчики для воркауту, багатофункціональне спортивне поле, шаховий павільйон, майданчик для вигулу собак, альтанка та оглядовий майданчик на воді, сучасна громадська вбиральня.

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    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)
    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)

    «Ми продовжуємо оновлювати й інші зелені зони столиці. Вже завершені роботи на першій черзі фітнес-парку «Озеро «Лебедине», встановили освітлення в парку «Позняки» та в сквері імені Марії Заньковецької. Відкрили відремонтовані сквери на вулицях Машинобудівній та Якубовського. Вже оновили й знакові центральні сквери – на Володимирському проїзді та Литовський сквер. Тривають роботи з капремонту парків «Прибережний» у затоці Берковщина та «Радунка». Загалом цього року у переліку об’єктів капітального ремонту 40 парків та скверів», – повідомив Кличко.

    Як повідомлялося, 25 серпня у парку на Троєщині стартувала перша масштабна всеукраїнська реконструкція історичного шляху, що з’єднає материкову Україну та півострів Крим – Арт-караван «Чумацький шлях»

    Теги: кримські татари Віталій Кличко Київ Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв Троєщина парк
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    На місці непролазних хащ на Троєщині з’явився великий парк (фото)