Незабаром на лівому березі Києва відкриються два парки

Столична влада розповіла, скільки парків було оновлено за п'ять років

За останні кілька років у Києві було оновлено близько 500 парків та скверів, а також відкрито 10 нових фонтанів і 7 капітально відремонтовано. Про це розповів заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

За його словами, цьогоріч у столиці було відкрито після капітального ремонту Наводницький парк у Печерському районі з облаштованим фонтаном, другу чергу Пейзажної алеї та сквер у центрі міста – на Володимирському проїзді, 2, що між Михайлівською та Софійською площами, було добудовано парк «Троєщина».

«Команда на чолі з мером створює сучасне європейське місто, яке є інвестиційно привабливим для міжнародних партнерів. Пріоритетом для міської влади завжди буде забезпечення комфортних умов для життя киян та гостей столиці», – зазначив Бондаренко.

Заступник міського голови додав, що невдовзі буде відкрито після капітального ремонту парк біля озера Тельбін у Дніпровському районі та фітнес-парк «Озеро Лебедине» у Дарницькому районі столиці.

23 серпня спільно з офіційними представниками Литовської Республіки київський міський голова Віталій Кличко 23 серпня відкрив після капітального ремонту Литовський сквер, який знаходиться навпроти Софійського собору.

Нещодавно Кличко показав, як будують парк «Прибережний» у затоці Берковщина на столичних Осокорках.

Нагадаємо, сьогодні в столиці є 128 парків та 618 скверів, зальною площею 3850,5 гектарів. Тільки у 2020 році Київрада підтримала 75 ініціатив щодо створення нових зелених зон загальною площею майже 56,5 гектарів. А з початку цього року – ще 7 ініціатив щодо створення нових зелених зон на загальній площі близько 4 гектарів.

Відтепер всі зелені зони, які перебувають на балансі комунального об’єднання «Київзеленбуд» та підприємств, які входять в об’єднання, внесено в реєстр зелених зон.