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    Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі

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    Біля озера в парку &laquo;Троєщина&raquo;&nbsp;з&rsquo;явиться оглядовий майданчик та вимостки для рибалок - Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі
    Біля озера в парку «Троєщина» з’явиться оглядовий майданчик та вимостки для рибалок
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Віталій Кличко показав, як завершують будівництво парку на Троєщині

    У Києві завершується будівництво парку «Троєщина» вздовж проспекту Романа Шухевича. Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, в якому показав, як тривають роботи в парку.

    «Вже незабаром ми повністю завершимо будівництво парку «Троєщина», що вздовж проспекту Романа Шухевича. Та плануємо презентувати його киянам в кінці серпня, – написав Кличко у дописі до відео. – Створювали парк у три етапи – відповідно до кількості озер зеленої зони. Першу чергу ми презентували у жовтні 2018 року, другу – в червні 2020 року. І от завершуємо роботи в рамках третьої черги. А це – 4,4 гектари території. Загальна ж площа зони відпочинку – 9,5 га».

    Мер зазначив, що сьогодні в парку на фінальній стадії роботи з влаштування доріжок з ФЕМ, встановлення лав та урн, облаштування освітлення та поливу.

    У цій частині зеленої зони (третій черзі) кияни та гості Києва зможуть насолодитися амфітеатром, а також альтанкою у кримсько-татарському стилі. Також біля третього озера з’явиться оглядовий майданчик та вимостки для рибалок, здійснять озеленення території.

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    Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі
    Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі
    Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі
    Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі

    Кличко нагадав, що під час робіт на перших двох чергах парку влаштували пішохідні та велосипедні доріжки, встановили лави та урни, систему відеоспостереження та сигнальні кнопки, сучасне освітлення території та облаштували полив.

    Також у парку є дитячий майданчик, майданчики для воркауту, багатофункціональне спортивне поле, шаховий павільйон, майданчик для вигулу собак, альтанка та оглядовий майданчик на воді, вимостки для рибалок, сучасна громадська вбиральня.

    Теги: Віталій Кличко Київ будівництво Троєщина кияни парк
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    Амфітеатр, альтанки та 9 га зони відпочинку. Будівництво парку «Троєщина» на фінальному етапі