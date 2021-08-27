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    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)

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    У парку на Троєщині встановлено кам&rsquo;яний пам&rsquo;ятний знак про те, що тут у XV-XIX ст. проходив Чумацький шлях - Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)
    У парку на Троєщині встановлено кам’яний пам’ятний знак про те, що тут у XV-XIX ст. проходив Чумацький шлях
    Фото: Київзеленбуд

    Протягом семи днів відомі українські та кримськотатарські діячі проїдуть історичним шляхом, яким їздили чумаки в Крим по сіль

    25 серпня у парку на Троєщині стартувала перша масштабна всеукраїнська реконструкція історичного шляху, що з’єднає материкову Україну та півострів Крим - Арт-караван «Чумацький шлях». Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

    Зазначається, що локація була обрана не випадково. Під час третьої черги будівництва парку на Троєщині було встановлено альтанку у кримськотатарській стилістиці як символ єднання українців та кримських татар. Відтепер у парку також встановлено кам’яний пам’ятний знак про те, що тут у XV-XIX ст. проходив Чумацький шлях.

    Протягом семи днів, із 25 по 31 серпня, від Києва до Криму (КПВВ «Каланчак») 30 відомих кримськотатарських і українських діячів культури, журналістів, блогерів, представників міст-учасників ініціативи їхатимуть по маршруту - 1250 км дороги через 4 області України по історичному торговому шляху, яким їздили чумаки в Крим по сіль.

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    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)
    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)
    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)
    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)
    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)

    Це перша із семи запланованих ініціатив культурно-мистецького проєкту «Шлях/Yol», який має на меті нагадати про нерозривність культурного й історичного зв’язків материкової України й півострова Крим.

    Як повідомлялося, Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини.

    Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу – у саміті 23 серпня взяли участь 46 іноземних делегацій. Про Кримську платформу вийшло понад 300 публікацій у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.

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    Теги: Крим кримські татари Київ Україна парк
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    Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)