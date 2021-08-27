Із Києва до Криму вирушив арт-караван «Чумацький шлях» (фото)

У парку на Троєщині встановлено кам’яний пам’ятний знак про те, що тут у XV-XIX ст. проходив Чумацький шлях

Протягом семи днів відомі українські та кримськотатарські діячі проїдуть історичним шляхом, яким їздили чумаки в Крим по сіль

25 серпня у парку на Троєщині стартувала перша масштабна всеукраїнська реконструкція історичного шляху, що з’єднає материкову Україну та півострів Крим - Арт-караван «Чумацький шлях». Про це повідомляє пресслужба комунального об’єднання «Київзеленбуд».

Зазначається, що локація була обрана не випадково. Під час третьої черги будівництва парку на Троєщині було встановлено альтанку у кримськотатарській стилістиці як символ єднання українців та кримських татар. Відтепер у парку також встановлено кам’яний пам’ятний знак про те, що тут у XV-XIX ст. проходив Чумацький шлях.

Протягом семи днів, із 25 по 31 серпня, від Києва до Криму (КПВВ «Каланчак») 30 відомих кримськотатарських і українських діячів культури, журналістів, блогерів, представників міст-учасників ініціативи їхатимуть по маршруту - 1250 км дороги через 4 області України по історичному торговому шляху, яким їздили чумаки в Крим по сіль.

Це перша із семи запланованих ініціатив культурно-мистецького проєкту «Шлях/Yol», який має на меті нагадати про нерозривність культурного й історичного зв’язків материкової України й півострова Крим.

Як повідомлялося, Україна інвестує 10 млн грн у збереження кримськотатарської культурної спадщини.

Мільйони людей у світі дізналися про Кримську платформу – у саміті 23 серпня взяли участь 46 іноземних делегацій. Про Кримську платформу вийшло понад 300 публікацій у виданнях майже 50 країн світу від Північної та Центральної Америки до Південно-Східної Азії.