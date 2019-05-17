На Троєщині згорів давно покинутий автомобіль (фото, відео)



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Машина згоріла вщент Фото: Інформатор

Вогонь пошкодив сусідню машину

У ніч на п’ятницю, 17 травня, на проспекті Маяковського, 28 у Києві сталася пожежа. У дворі житлового будинку загорівся автомобіль Citroen.

Пожежа почалася близько 2:45. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, Citroen стояв без нагляду у дворі вже близько 6 місяців. У салоні авто часто ночували безпритульні. Але на момент загоряння машина була порожня, тому під час пожежі ніхто не постраждав.

Салон автомобіля вигорів повністю. Також машина обвуглилася зовні. За даними ДСНС, полум'я пошкодило Honda, яка стояла поруч. Однак господар сусідньої машини побачив пожежу з вікна свого будинку і вчасно відігнав транспорт. У автомобіля обгоріла тільки фара.

На місці події працювали співробітники пожежно-рятувальної служби, а також патрульна поліція. Точні причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків депутати підтримали проект рішення, який передбачає врегулювати ситуацію з безхазяйними транспортними засобами.