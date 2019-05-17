Висока пожежна небезпека: у лісах Києва ведеться цілодобове чергування



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Забезпечено охорону лісів у вихідні та святкові дні

Працівники КО «Київзеленбуд» та лісова охорона на період високої пожежної небезпеки вихідними та святковими днями забезпечують цілодобове чергування у лісах Києва. Про це під час розширеного засідання Колегії Київської міської держадміністрації повідомив начальник управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

Окрім того, комунальні підприємства лісопаркових господарств, що входять до складу КО «Київзеленбуд», підготували та утримують у повній технічній готовності протипожежну техніку та обладнання: 14 пожежних машин, 12 тракторів із плугами, 10 спостережних веж, 5 із яких обладнано системами відеоспостереження, 20 пунктів зосередженого пожежного інвентарю.

Навколо найбільш пожежонебезпечних ділянок лісу створено 285 км та поновлено 648 км мінералізованих смуг.

Також створено недоторканий запас паливно-мастильних матеріалів для заправки пожежних автомобілів – 4 тонни бензину та 4 тонни дизпального.

«Працівники лісової охорони встановлюють інформаційні щити, панно на протипожежну тематику. Встановлено 186 щитів у місцях масового відпочинку людей. Окрім того, проводиться агітаційно-просвітницька робота з протипожежної тематики із залученням засобів масової інформації», – розповів Андрій Мальований.

Він також розповів, що на територію лісових насаджень перекриваються фізичними перепонами непланові дороги та заїзди (перекрито 102 в’їзди та встановлено 55 знаків «Рух заборонено»).

«Станом на 6 травня на території лісопаркових господарств виявлено та ліквідовано 25 випадків загорянь», – резюмував начальник Управління.