На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Марія Лисенко, Вечірній Київ

Вздовж берегів Йорданського й Кирилівського озер створять парк

На початку літа мешканці Оболоні отримають у своєму районі справжнє «швейцарське озеро». Йорданське – найбільше і найчистіше з оболонських озер – впорядкують до настання купального сезону, адже водойма дуже популярна серед місцевих жителів. Крім того, вона оповита загадковістю і має походження від річки Почайна. Про те, що буде з озером, «Вечірньому Києву» розповіла генератор ідей — засновник Громадського руху «Почайна» Анабелла Моріна.

«Йорданське — це останнє озеро з великої водної системи у нашому районі, яка складається з шести озер, що пов’язані між собою підземними колекторами, і відкритим руслом річки Почайна, — пояснює Анабелла Моріна. — Ця водна система і є сучасною Почайною, яка впадає у дніпровську затоку Вовкувата. Як встановили дослідники, глибина водойми сягає 17 метрів і частина дна озера є суто річкового походження, з усіма притаманними йому рисами. Інша частина, яка ближча до житлової забудови, — озерна. Звідси, як і з інших частин Почайни, брали пісок для намиву грунту під житлову забудову Оболоні. Адже тут колись були луки, які заливало дніпровською водою під час весняного водопілля».

«Озеро напрочуд гарне, з чистою, насиченою киснем (ми неодноразово робили аналізи) водою, з дна б’ють безліч ключів. Тут живуть качки, чайки, бобри, черепахи, раки, риба, багато молюсків. А люди постійно купаються, навіть узимку, всі вихідні дні тут збираються тисячі відпочиваючих, — розповідає Анабелла Моріна. — Ми хочемо зробити так, аби в озері офіційно дозволили купатися, адже поки воно має статус відкритої дренажної системи. З 2015 року наша команда активістів почала розповідати про водойму чиновникам, розвивати ситуацію, і от, в минулому році з бюджету міста було виділено кошти на розчищення Йорданського й пов’язаного з ним невеликим колектором озера Кирилівське, яке також є частиною Почайни».

«Нині проводиться розчищення дна озера на відстані 15 метрів від лінії води аби оздоровити водойму й безпечно купатися, — говорить Анабелла Моріна. — Роботи проводить компанія-підрядник, яку винайняло КП «Плесо». Вони вигребли з берегів величезні покинуті залізобетонні конструкції, що лишилися від часу будівництва Оболоні, вирівняли береги, зробили нам помост, з якого оболонці пірнали у Хрещальну купель. Коли розчищали очерет, виявилося, що під ним чудовий білий річковий пісок. Так з’явився новий «Білий пляж». Скоро встановлять великий навіс від сонця. Наразі залишилося завезти землю й посіяти спеціальну траву, яка витримує витоптування. Вийде справжнє «швейцарське» озеро!».

Вздовж берегів Йорданського й Кирилівського озер створять парк за концепцією, яка узгоджена з громадою району. Його тематика —культурно-історична, із зоною спорту, еко-стежкою, велодоріжкою та локаціями для тихого відпочинку, клумбами, освітленням, поливом. «Київзеленбуд» склав технічні умови й на цьому тижні почав шукати через тендер на Prozorro підрядників робіт із проектування. В наступному році розпочнуться будівельні роботи.