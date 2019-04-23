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    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)

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    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    Фото: Марія Лисенко, Вечірній Київ

    Вздовж берегів Йорданського й Кирилівського озер створять парк

    На початку літа мешканці Оболоні отримають у своєму районі справжнє «швейцарське озеро». Йорданське – найбільше і найчистіше з оболонських озер – впорядкують до настання купального сезону, адже водойма дуже популярна серед місцевих жителів. Крім того, вона оповита загадковістю і має походження від річки Почайна. Про те, що буде з озером, «Вечірньому Києву» розповіла генератор ідей — засновник Громадського руху «Почайна» Анабелла Моріна.

    «Йорданське — це останнє озеро з великої водної системи у нашому районі, яка складається з шести озер, що пов’язані між собою підземними колекторами, і відкритим руслом річки Почайна, — пояснює Анабелла Моріна. — Ця водна система і є сучасною Почайною, яка впадає у дніпровську затоку Вовкувата. Як встановили дослідники, глибина водойми сягає 17 метрів і частина дна озера є суто річкового походження, з усіма притаманними йому рисами. Інша частина, яка ближча до житлової забудови, — озерна. Звідси, як і з інших частин Почайни, брали пісок для намиву грунту під житлову забудову Оболоні. Адже тут колись були луки, які заливало дніпровською водою під час весняного водопілля».

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    «Озеро напрочуд гарне, з чистою, насиченою киснем (ми неодноразово робили аналізи) водою, з дна б’ють безліч ключів. Тут живуть качки, чайки, бобри, черепахи, раки, риба, багато молюсків. А люди постійно купаються, навіть узимку, всі вихідні дні тут збираються тисячі відпочиваючих, — розповідає Анабелла Моріна. — Ми хочемо зробити так, аби в озері офіційно дозволили купатися, адже поки воно має статус відкритої дренажної системи. З 2015 року наша команда активістів почала розповідати про водойму чиновникам, розвивати ситуацію, і от, в минулому році з бюджету міста було виділено кошти на розчищення Йорданського й пов’язаного з ним невеликим колектором озера Кирилівське, яке також є частиною Почайни».

    «Нині проводиться розчищення дна озера на відстані 15 метрів від лінії води аби оздоровити водойму й безпечно купатися, — говорить Анабелла Моріна. — Роботи проводить компанія-підрядник, яку винайняло КП «Плесо». Вони вигребли з берегів величезні покинуті залізобетонні конструкції, що лишилися від часу будівництва Оболоні, вирівняли береги, зробили нам помост, з якого оболонці пірнали у Хрещальну купель. Коли розчищали очерет, виявилося, що під ним чудовий білий річковий пісок. Так з’явився новий «Білий пляж». Скоро встановлять великий навіс від сонця. Наразі залишилося завезти землю й посіяти спеціальну траву, яка витримує витоптування. Вийде справжнє «швейцарське» озеро!».

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    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)
    На Оболоні з’явиться справжнє «швейцарське озеро» (фото, відео)

    Вздовж берегів Йорданського й Кирилівського озер створять парк за концепцією, яка узгоджена з громадою району. Його тематика культурно-історична, із зоною спорту, еко-стежкою, велодоріжкою та локаціями для тихого відпочинку, клумбами, освітленням, поливом. «Київзеленбуд» склав технічні умови й на цьому тижні почав шукати через тендер на Prozorro підрядників робіт із проектування. В наступному році розпочнуться будівельні роботи.

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