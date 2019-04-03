Озеро у парку «Відрадний» розрили і покинули (фото)



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Озеро у парку «Відрадний» Фото: Сегодня

У зв'язку з відсутністю фінансів роботи з благоустрою у парку призупинені на 5-6 місяців

Жителі масиву Відрадний у Солом’янському районі Києва скаржаться на те, що озеро в парку розрите і знаходиться в жахливому стані.

Як повідомив «Сегодня» заступник гендиректора КО «Київзеленбуд» Дмитро Заруба, в минулому році на озері була виконана частина робіт з розчищення і впорядкування, проте роботи будуть завершені після відновлення фінансування.

«Роботи з розчищення та благоустрою озера в парку «Відрадний» у Солом'янському районі столиці проводить підрядна організація, яка виграла тендер в минулому році. Замовником робіт виступило наше комунальне об'єднання, оголосивши про наміри в системі державних публічних закупівель Prozorro (підрядна компанія взялася виконати ці роботи за більш ніж 43 млн грн). Згідно з угодою від 28.11.2018 №235/11, підрядником була виконана частина робіт з розчищення і впорядкування озера в парку «Відрадний» в минулому році. У той же час, варто відзначити, що в 2019 році в зв'язку з відсутністю фінансів можлива тимчасова зупинка робіт на об'єкті на 5 або 6 місяців. Після відновлення фінансування роботи з розчищення озера будуть продовжені», – сказав Заруба.

Як повідомлялося, 21 січня працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Солом’янського району Києва знесли аварійні верби у парку «Відрадний».

«Для заспокоєння мешканців району та відвідувачів улюбленого парку інформуємо, що вже навесні поточного року КП УЗН Солом’янського району будуть висаджені нові життєдайні дерева породи верба на місці зрізаних», - повідомляли тоді комунальники.

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