На околиці Києва сталося масштабне загорання торфовища

Майже п’ять годин знадобилося рятувальникам для ліквідації пожежі

У четвер, 11 листопада, сталася пожежа на вул. Пухівській у Деснянському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що на відкритій території сталося загоряння торфу на загальній площі 200 кв. м та глибиною залягання до 30 см.

Майже п’ять годин знадобилося рятувальникам для ліквідації пожежі.

Гасіння ускладнювалося тим, що основні джерела водопостачання знаходилися на значній відстані від пожежі та осередки горіння були розкидані по всій площі ділянки.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з'ясовується.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в селі Раківка Бучанського району рятувальники декілька діб працювали над ліквідацією пожежі на торфовищі.

Також у жовтні за два дні на території Київщини рятувальники виявили та ліквідували сім випадків займання торфу.

«Невелике за площею загорання торфу потребує величезних ресурсів, як матеріальних, так і людських. Це сотні літрів пального і важка праця рятувальників у задимленому середовищі. Тож кожен, у кого з’явиться бажання запалити траву, сміття чи сухостій, нехай добре подумає, чи варто це робити!» – зазначає ДСНС.