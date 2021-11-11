Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)

Вогнеборцям знадобилася година на ліквідацію пожежі в парку

Рятувальники ліквідували пожежу на території парку «Совки» у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 14:06.

На місці під час проведення розвідки рятувальниками було встановлено, що вогнем охоплена чинна будівля закладу громадського харчування. Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.

Пожежу на площі 300 кв. м було ліквідовано о 15:08.

До ліквідації було залучено чотири одиниці техніки, а також 17 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Раніше соцмережі повідомили, що в парку «Совки» виникла серйозна пожежа.