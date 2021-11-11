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    Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)

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    Вогнем була охоплена будівля кафе - Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)
    Вогнем була охоплена будівля кафе
    фото: ДСНС

    Вогнеборцям знадобилася година на ліквідацію пожежі в парку

    Рятувальники ліквідували пожежу на території парку «Совки» у Святошинському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 14:06.

    На місці під час проведення розвідки рятувальниками було встановлено, що вогнем охоплена чинна будівля закладу громадського харчування. Існувала загроза розповсюдження вогню на поруч розташовані будівлі.

    Пожежу на площі 300 кв. м було ліквідовано о 15:08.

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    Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)
    Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)
    Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)
    Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)
    фото: ДСНС

    До ліквідації було залучено чотири одиниці техніки, а також 17 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

    Раніше соцмережі повідомили, що в парку «Совки» виникла серйозна пожежа.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники парк
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    Рятувальники приборкали масштабну пожежу у столичному парку (фото)