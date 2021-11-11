Під час пожежі в багатоповерхівці в Києві загинув чоловік (фото)

Обставини пожежі та загибелі чоловіка встановлюватимуть правоохоронці

У четвер, 11 листопада, у багатоповерхівці на вул. Закревського, 69 у Деснянському районі столиці сталася пожежа, під час якої загинув чоловік. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу надійшла до рятувальної служби о 14:16. На місце події було направлено вогнеборців з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на останньому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

Пожежу на площі 15 кв. м було ліквідовано о 15:03.

У ході гасіння у квартирі було виявлено тіло чоловіка близько 40 років без ознак життя.

На місці події залучалося чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 16 чоловік особового складу ДСНС.

Причину та обставини даної події встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 10 листопада сталася пожежа в багатоповерхівці на просп. Правди, 33 у Подільському районі столиці. Загоряння виникло на одному з балконів на другому поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкони третього та четвертого поверхів.