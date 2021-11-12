У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 160 кв. м
У четвер, 11 листопада, ввечері сталася пожежа в ресторані на воді поблизу Венеціанського мосту (Гідропарк) у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:26.
На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що пожежа виникла в ресторані на воді з загрозою розповсюдження вогню на дах.
Пожежу на площі 160 кв. м було ліквідовано о 21:41.
До гасіння залучалось чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих не виявлено.
Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.