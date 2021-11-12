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    У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)

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    Пожежу в ресторані на воді ліквідовували за допомогою рятувальних катерів - У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)
    Пожежу в ресторані на воді ліквідовували за допомогою рятувальних катерів
    фото: ДСНС

    Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 160 кв. м

    У четвер, 11 листопада, ввечері сталася пожежа в ресторані на воді поблизу Венеціанського мосту (Гідропарк) у Дніпровському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:26.

    На місце виклику було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що пожежа виникла в ресторані на воді з загрозою розповсюдження вогню на дах.

    Пожежу на площі 160 кв. м було ліквідовано о 21:41.

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    У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)
    У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)
    У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)
    У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)

    До гасіння залучалось чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих не виявлено.

    Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС Гідропарк ресторан рятувальники
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    У Гідропарку горів ресторан на воді. До гасіння залучались спецкатери (фото, відео)