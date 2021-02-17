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    На околицях Києва гуляють стада диких кабанів (відео)

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    За останні роки у парку під Києвом збільшилося поголів’я диких кабанів
    Фото з відкритих джерел

    У Національному природному парку «Голосіївський» можна зустріти диких кабанів, косуль, лосів

    У Національному природному парку «Голосіївський» живуть дикі кабани. Відео про те, сім’я диких кабанів чимчикує у своїх справах засніженим лісом, зняв начальник відділення Національного природного парку «Голосіївський» Віталій Хрунов у неділю, 14 лютого в парку неподалік від Конча-Заспи.

    На відео всі тварини не потрапили, бо кілька поросят дременули в іншу сторону.

    Як розповів «Вечірньому Києву» Хрунов, за останні роки у парку під Києвом збільшилося поголів’я великих диких тварин, тож для лісників не є несподіванкою зустріти лосів, косуль чи, приміром, кабанів.

    «Кабани у нацпарку – не дивина. У неділю зустрів 14 великих і малих кабанів, а, буває, вони збираються у стадо й по 50 особин. Побутує думка, що дикі свині агресивні, але це не так. Зазвичай вони полохливі і тікають від людей. Лише коли є маленькі поросята, то свиноматка може бути небезпечна, – пояснив Хрунов.

    Дикі свині не єдині, хто потрапляє у об’єктив телефону. Нещодавно Хрунов зняв на камеру лосиху з двома «підлітками».

    «Було б добре отримати фінансування на спеціальну техніку для того, щоб ставити «фото пастки». Ми могли б дізнатися багато цікавого про нашу фауну, ну і, крім того, – це видовищно і привертає увагу людей до тварин і нацпарку», – сказав начальник відділення Національного природного парку «Голосіївський».

    У парку багато дубів і саме жолуді є улюбленими харчами для косуль та кабанів. Водночас навіть у «неврожайні» роки тварини не бідують, бо лісники щоліта заготовлюють спеціальні віники, сіно та солонці. Крім того, межі парку пильно охороняють від браконьєрів, тож тварини відчувають себе у безпеці. У результаті за минулі 4-5 років значно зросла популяція косуль (козуль) і до десяти лосів.

    Нагадаємо, 20 серпня 2020 року на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. Як розповіли в поліції, потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo.

    Теги: Київ тварини парк
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