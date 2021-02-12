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    У світі

    Вчені навчили свиней грати у відеоігри: фото, відео

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    Вчені навчили свиней грати у відеоігри - Вчені навчили свиней грати у відеоігри: фото, відео
    Вчені навчили свиней грати у відеоігри
    Фото: Eston Martz / Pennsylvania State University

    Спочатку вчені навчили тварин наближатися до монітора і керувати джойстиком мордою

    Американські вчені Університету Пердью (Purdue University) з'ясували, що деякі види свиней мають когнітивні здібності, і навчили їх грати у відеоігри за допомогою джойстика.

    Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Psychology.

    Під час експерименту брали участь дві йоркширські свині Гамлет і Омлет, а також дві мікросвинки Ебоні і Айворі породи панепінто.

    Спочатку вони навчили тварин наближатися до монітора і керувати джойстиком мордою. Потім тваринам показали, як грати в відеогру, мета якої полягала в переміщенні курсора до чотирьох різних стінок на екрані.

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    Всі чотири свині зрозуміли завдання, їх когнітивні показники «відповідали за рівнем нелюдським приматам», проте спритність була набагато нижче.

    «Для тварини нелегко усвідомити, що дія, яку вона виконує, впливає на ситуацію в іншому місці. Те, що свині можуть робити це в якійсь мірі, має змусити нас замислитися над тим, чому ще вони здатні навчитися і як таке навчання може вплинути на них», - зазначив провідний автор дослідження доктор Кендіс Кроун (Candace Croney), професор Університету Пердью і директор Центру науки про добробут тварин.

    Теги: США тварини свині навчання наука
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