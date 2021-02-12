Вчені навчили свиней грати у відеоігри: фото, відео

Спочатку вчені навчили тварин наближатися до монітора і керувати джойстиком мордою

Американські вчені Університету Пердью (Purdue University) з'ясували, що деякі види свиней мають когнітивні здібності, і навчили їх грати у відеоігри за допомогою джойстика.

Результати дослідження опубліковані в журналі Frontiers in Psychology.

Під час експерименту брали участь дві йоркширські свині Гамлет і Омлет, а також дві мікросвинки Ебоні і Айворі породи панепінто.

Спочатку вони навчили тварин наближатися до монітора і керувати джойстиком мордою. Потім тваринам показали, як грати в відеогру, мета якої полягала в переміщенні курсора до чотирьох різних стінок на екрані.

Всі чотири свині зрозуміли завдання, їх когнітивні показники «відповідали за рівнем нелюдським приматам», проте спритність була набагато нижче.

«Для тварини нелегко усвідомити, що дія, яку вона виконує, впливає на ситуацію в іншому місці. Те, що свині можуть робити це в якійсь мірі, має змусити нас замислитися над тим, чому ще вони здатні навчитися і як таке навчання може вплинути на них», - зазначив провідний автор дослідження доктор Кендіс Кроун (Candace Croney), професор Університету Пердью і директор Центру науки про добробут тварин.