У заповіднику «Асканія-Нова» отруїлися червонокнижні журавлі

Біля заповідника було розсипане отруєне зерно пшениці – у такий спосіб аграрії борються з гризунами

У заповіднику «Асканія-Нова», що на Херсонщині, понад дві сотні червонокнижних сірих журавлів померли від отруєння зерном.

Про це повідомило міжфракційне об’єднання «Гуманна країна» з посиланням на звіт Державної екологічної інспекції.

Загиблі сірі журавлі Фото: Віктор Гавриленко

Так, щоб з'ясувати причину загибелі тварин, співробітники Екоінспекції зібрали зразки біологічного матеріалу та зерна.

«Було встановлено: зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії», – пояснили у міжфракційному об'єднанні.

У «Гуманній країні» також дізналися, що отруєння тварин розслідують правоохоронці – місцеве відділення поліції зараз проводить досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні.

Його відкрили за ч. 1 ст. 239 «Забруднення або псування земель» Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує штраф від 1,1 мільйона гривень до 4,5 мільйона гривень штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У першій половині січня у заповіднику «Асканія-Нова» загинули понад 200 червонокнижних сірих журавлів. Як тоді розповів директор заповідника Віктор Гавриленко, тварини отруїлися обробленим хімікатами зерном.

Спочатку працівники «Асканія-Нова» подумали, що журавлі заразилися пташиним грипом, спалах якого зафіксували в сусідньому районі, однак експертиза з'ясувала, що це не пташиний грип.

Пізніше науковці виявили сільськогосподарські угіддя в буферній зоні заповідника, де було розсипане отруєне зерно пшениці — у такий спосіб аграрії борються з гризунами.

Журавлів намагалися годувати на території заповідника, щоб вони залишалися там та не їли за його межами. Однак це результатів не дало.