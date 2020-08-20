Загибель лося на дорозі в Києві: патрульні розповіли подробиці трагедії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сталося зіткнення лося з автомобілем Daewoo Фото: Патрульна поліція Києва

Лось загинув у результаті ДТП в Голосіївському районі

Столичні патрульні повідомили подробиці подій, в результаті яких уранці 20 серпня загинув лось.

«Сьогодні, близько 6-ї години ранку, патрульні отримали відразу декілька викликів з приводу тварини на проїзній частині. Автопатруль почав пошуки та помітив лося на вулиці Грінченка. Відразу декілька екіпажів прибули на допомогу та зуміли зігнати тварину на зелену зону та утримувати його там», - повідомила Патрульна поліція Києва.

Патрульні повідомили відповідні служби та чекали на допомогу спеціалістів.

Ситуацію ускладнювало те, що вага лося становила близько 500 кг, крім того, тварина була дуже ляклива.

«Трагедії уникнути не вдалося: потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo», - розповіли патрульні.

У результаті ДТП тварина загинула.

Раніше стало відомо, що на вулиці Саперно-Слобідській у Голосіївському районі Києва автомобіль збив лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках.

Кияни не раз бачили на вулицях міста лося. На вилов тварини кілька разів торік виїжджали співробітники Київського зоопарку, Команда порятунку тварин і столичні активісти. Проте, їм не вдалося зловити лося.

Як писав «Главком», у січні 2020 року сохатого бачили у приватному секторі поблизу проспекту Науки.

4 серпня 2020 року нажаханий лось бігав на вулиці Саперно-Слобідській поблизу Деміївської площі.