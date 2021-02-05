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    На Печерську під покровом ночі з’явився МАФ-церква (фото)

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    Релігійний кіоск встановили на вул. Коновальця - На Печерську під покровом ночі з’явився МАФ-церква (фото)
    Релігійний кіоск встановили на вул. Коновальця
    Фото: Marina Beskorovaina, Facebook

    Кияни звернулися із запитом до столичної влади щодо законності встановлення релігійної споруди

    На вулиці Коновальця у Печерському районі Києва днями з’явився МАФ-церква. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Печерський район» у Facebook.

    «Шановна спільното, а скажіть, якого такого патріархату з'явився ларьок нагорі Коновальця? Так зазвичай мітить територію тільки одна церква... А потім замість скверу з'являється або капітальне кубло, або взагалі висотка...» - написав Михайло Пруцаков.

    У коментарях під дописом кияни повідомляють, що цей релігійний кіоск встановлювали у ніч на 30 січня.

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    На Печерську під покровом ночі з’явився МАФ-церква (фото)
    На Печерську під покровом ночі з’явився МАФ-церква (фото)
    Фото: Marina Beskorovaina, Facebook

    Обурені місцеві мешканці вже звернулися із запитом до столичного контактного центру 1551. Над зверненням працюватиме Управління у справах національностей та релігій. Відповідь повинні надати до 19 лютого.

    Кияни подали запит до контакт-центру 1551
    Кияни подали запит до контакт-центру 1551

    Нагадаємо, столична влада звітувала, що у 2020 році з вулиць Києва прибрали 4,5 тис. елементів благоустрою без дозвільних документів.

    Теги: церква Київ КМДА МАФи
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