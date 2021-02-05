На Печерську під покровом ночі з’явився МАФ-церква (фото)

Кияни звернулися із запитом до столичної влади щодо законності встановлення релігійної споруди

На вулиці Коновальця у Печерському районі Києва днями з’явився МАФ-церква. Про це повідомляється на сторінці спільноти «Печерський район» у Facebook.

«Шановна спільното, а скажіть, якого такого патріархату з'явився ларьок нагорі Коновальця? Так зазвичай мітить територію тільки одна церква... А потім замість скверу з'являється або капітальне кубло, або взагалі висотка...» - написав Михайло Пруцаков.

У коментарях під дописом кияни повідомляють, що цей релігійний кіоск встановлювали у ніч на 30 січня.

Обурені місцеві мешканці вже звернулися із запитом до столичного контактного центру 1551. Над зверненням працюватиме Управління у справах національностей та релігій. Відповідь повинні надати до 19 лютого.

Кияни подали запит до контакт-центру 1551

Нагадаємо, столична влада звітувала, що у 2020 році з вулиць Києва прибрали 4,5 тис. елементів благоустрою без дозвільних документів.