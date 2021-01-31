У РПЦ радять не чіпати українські лаври, які контролює Московський патріархат

Кураєв: «Навіщо боротися за (Лаври) камені й за минуле? Створіть нове!»

Українській православній церкві не варто боротися за храми, які контролює Московський патріархат. Замість того, щоби битися за атрибути тисячолітньої давнини, треба створити новий порядок денний та нову ікону віри. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів протодиякон РПЦ Андрій Кураєв.

Зокрема Кураєв радить не чіпати три українські лаври, які контролюються Московським патріархатом. За його словами, ні в Епіфанія, ні у Філарета немає стільки ченців, щоби ними заселити ці величезні комплекси.

Також Кураєв підкреслив, що конфлікти, які були в Україні через храми, – це конфлікти сільського рівня, а не реалізація державної політики.

«Конфлікт зазвичай виникає через те, що колись не дуже чесно збиралися гроші на будівництво храму. Їх брали з усіх односельчан, зі всієї громади в адміністративному світському сенсі. А потім цим же громадянам відмовили в праві визначати долю збудованого на їхні гроші храму. Ви, мовляв, до нашої громади (але вже в церковному, а не світському сенсі цього терміну) не належите, оскільки на сповідь до нашого батюшки не ходили. Чия вина в цій плутанині? Насамперед єпископів УПЦ (МП), які десятиліттями були проти створення живих парафіяльних спільнот із поіменним у них членством», – розповів він.

За словами Кураєва, не треба боротися за каміння й за минуле: «Створіть нове! Ні, не нові монастирі, а нову ікону вашої віри. Чому головним символом християнської віри повинні бути гуртожитки холостяків (ченців – ред.)?».

Протодиякон наголосив, що Митрополит Київський і всієї України Епіфаній має створити зі своєї церкви ікону любові й турботи, милосердя і служіння.

«Нехай лаври УПЦ (МП) славляться своєю старовиною й архітектурою. Нехай у них водяться динозаври типу митрополита Павла. Надайте мертвим ховати своїх мерців. Не воюйте з ними. Але ви створіть такі громади, у яких немає жебраків і забутих людей. Нехай ваші ризи будуть дірявими, а серця золотими», – підкреслив він.

Раніше Епіфаній заявив, що його структура буде домагатися передачі в своє розпорядження Почаївської та Києво-Печерської лавр. За словами глави ПЦУ, «святині перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр в країні-агресорі, проте від держави залежить: передати їх Православній Церкві України, або не передати».

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