Церква Московського патріархату в Україні не збирається виконувати закон і міняти назву – заява

Московський патріархат не хоче визнавати себе осередком Російської православної церкви в Україні

Церква Московського патріархату в Україні не збирається змінювати назву, як зобов’язує закон № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року. Такий висновок можна зробити із заяви глави Юридичного відділу церкви Московського патріархату в Україні, протоієрея Олександра Бахова.

На своїй сторінці у Facebook він відреагував на заяву Синоду автокефальної Української православної церкви, в якому Церква закликає протистояти можливому скасуванню закону про перейменування осередку Російської православної церкви в Україні.

«Як виявляється, Синод «ПЦУ» вважає, що мільйони громадян України, які належать до Української православної церкви, є агресорами, тому будь-яке законне рішення суду на їх користь є корупційним, поки вони не перейменуються або не визнають томос і не дотримуватимуться його!», - написав протоієрей Олександр Бахов.

Синод Православної церкви України 2 лютого опублікував заяву щодо ситуації навколо закону № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити назву.

20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за проект закону, згідно з яким Українська Православна Церква повинна змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. В УПЦ назвали закон антиконституційним і політичним, підкресливши, що «Українська православна церква є церквою українського народу, заснована Собором Української православної церкви та зареєстрована відповідно до українського законодавства, а її центр знаходиться у Києві».

11 лютого 2020 року Велика палата Конституційного суду України почала розглядати справу про відповідність Конституції України закону про перейменування УПЦ.

Між іншим, нещодавно в інтерв’ю «Главкому» протодиякон РПЦ Андрій Кураєв зааявив, що Українській православній церкві не варто боротися за храми, які контролює Московський патріархат.

Раніше Епіфаній заявив, що його структура буде домагатися передачі в своє розпорядження Почаївської та Києво-Печерської лавр. За словами глави ПЦУ, «святині перебувають під контролем тих, хто має свій керівний центр в країні-агресорі, проте від держави залежить: передати їх Православній Церкві України, або не передати».

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