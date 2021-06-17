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    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)

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    Правоохоронці під час обшуку&nbsp;вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу&nbsp; - На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    Правоохоронці під час обшуку вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу 
    Фото: Київська міська прокуратура

    У злочинця вилучено велику партію наркотичних засобів

    У Києві правоохоронці викрили та затримали наркокур’єра під час одержання наркотиків у поштовому відділенні. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    У ході проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу в особливо великих розмірах: близько 3 тис. таблеток МДМА, 2 кг канабісу, 150 г амфетаміну, 10 г солі, 10 марок (лзд), 500 г грибів, 30 г гашишу.

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    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)
    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)

    Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

    Наразі готується повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Слідчі дії тривають.

    Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Раніше повідомлялося, що в Києві затримано наркоторгівця з великою кількістю наркотиків та посвідченням співробітника одного зі столичних телеканалів.

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    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал наркотики
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    На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)