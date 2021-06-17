На Печерську викрито наркокур’єра, який отримував «товар» поштою (фото)

Правоохоронці під час обшуку вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу

У злочинця вилучено велику партію наркотичних засобів

У Києві правоохоронці викрили та затримали наркокур’єра під час одержання наркотиків у поштовому відділенні. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У ході проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу в особливо великих розмірах: близько 3 тис. таблеток МДМА, 2 кг канабісу, 150 г амфетаміну, 10 г солі, 10 марок (лзд), 500 г грибів, 30 г гашишу.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі готується повідомлення чоловіку про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримано наркоторгівця з великою кількістю наркотиків та посвідченням співробітника одного зі столичних телеканалів.