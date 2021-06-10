Коноплі в чайних пакетиках. На Київщині намагались передати наркотики в СІЗО (фото)

Поліцейські документують випадки передачі наркотиків ув’язненим

Поліцейські Київщини викрили спробу передачі затриманим чи взятим під варту у СІЗО спиртних напоїв і наркотичних засобів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, 7 червня до ізолятора тимчасового тримання №1 (м. Біла Церква) прибула місцева жителька для передачі продуктів харчування утримуваному. Під час ретельного огляду та перевірки передачі співробітники ізолятора спільно із працівниками кримінальної поліції у пакетиках з-під чаю виявили подрібнену масу зеленого кольору з характерним запахом конопель.

9 червня під час здійснення передачі у тому ж ізоляторі поліцейські виявили та вилучили у пляшці з-під шампуню поліетиленовий пакет з наркотичною речовиною.

За даними фактами слідчі Білоцерківського РУП відкрили кримінальні провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Вказані діяння караються позбавленням волі на строк до 8 років.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці повідомили про підозру інспектору державної установи «Київський слідчий ізолятор» за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб.