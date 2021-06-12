Рекордна наркозакладка в Києві. Стали відомі подробиці (фото, відео)

У наркоторгівця виявили посвідчення співробітника одного з телеканалів

В Києві затримано наркоторгівця з великою кількістю наркотиків та посвідченням співробітника одного зі столичних телеканалів. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва на офіційному сайті Національної поліції.

11 червня під час патрулювання у Шевченківському районі спецпризначенці ППОП № 1 помітили чоловіка, який при появі поліцейських почав дивно поводитися. Під час спілкування він зізнався, що робив так звані «закладки» з наркотиками. Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група Шевченківського району, у нього виявили розфасовані наркотики, гроші та посвідчення співробітника одного із телеканалів. Зі слів затриманого, за зроблену закладку він отримував 60 гривень.

Правоохоронці провели обшук у будинку фігуранта. У результаті вилучили близько кілограма амфетаміну, 100 таблеток екстезі, канабіс, марки ЛСД, ваги та пакетики для розфасовки наркотиків для їх подальшого збуту через закладки.

Чоловіка, 1989 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. З ним проводять першочергові слідчі дії.

Слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. За збут наркотиків фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліцейські Києва проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення всієї мережі виготовлення та продажу наркотиків, аби перекрити черговий канал збуту амфетаміну та інших психотропів у столиці.

Як писалося раніше, столичні правоохоронці повідомили про підозру трьом особам, які займалися збутом психотропних речовин через «закладки».

Встановлено, що 25-річний хлопець та його 21-річна подруга організували збут психотропної речовини PVP через месенджер телеграм, шляхом здійснення «закладок», координати яких надсилалися покупцям після оплати.