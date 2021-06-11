У Київському СІЗО «смотрящий» організував поставки наркотиків ув’язненим

Зловмиснику загрожує покарання за вчинення кількох злочинів, за які передбачено до 15 років позбавлення волі

Правоохоронці відкрили кримінальне провадженні щодо групи осіб за фактами системного збуту на території державної установи «Київський слідчий ізолятор» наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, один із ув’язнених, перебуваючи у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу – так званого, смотрящого за карцером слідчого ізолятора, – налагодив незаконне постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до слідчого ізолятора та їх збут ув’язненим.

Як повідомляє поліція Києва, організував розповсюдження заборонених речовин 26-річний киянин, який перебував в ізоляторі за вчинення крадіжок із проникненням у приміщення. Доходи від незаконної діяльності йшли до умовного «общаку».

Наразі за результатами проведених слідчих та розшукових дій вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255-1 КК України, тобто встановлення або поширення злочинного впливу, вчинене повторно або в ізоляторах тимчасового тримання, слідчих ізоляторах чи установах виконання покарань.

Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх обставин цього злочину та осіб, які можуть бути до нього причетними.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 15 з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління поліції в Києві за процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури, та за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.

Як повідомлялося, столичні правоохоронці повідомили про підозру інспектору державної установи «Київський слідчий ізолятор» за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб.