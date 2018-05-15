На підготовку до нового навчального року Київ витратить рекордну суму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року на підготовку шкіл і садочків передбачено на 200 млн грн більше, ніж минулоріч

На підготовку до нового навчального 2018-2019 року Київ передбачив 1,8 мільярди гривень, що на 200 мільйонів більше, ніж минулоріч. Про це повідомила голова постійної комісії з питань освіти, науки, сім’ї, молоді та спорту Ганна Старостенко під час виступу на розширеному засіданні Колегії КМДА.

«Минулоріч Київ став беззаперечним лідером в Україні у підготовці до нового навчального року. Ми найбільше побудували шкіл і відновили понад 3600 місць у дитячих садках. Тож ми маємо не зупинятися на досягнутому і показати не гірший результат, ніж минулоріч», – зазначила голова комісії.

Старостенко повідомила, що у 2018 року планується здійснити будівництво та реконструкцію 11 закладів освіти, з них 3 школи та 8 садочків.

«Також столиця передбачила значні кошти на капітальні ремонти у школах – 1,2 мільйони гривень. Отже із закінченням навчального процесу ми маємо консолідувати всі сили, щоб до нового навчального року були завершені заплановані ремонтні роботи і, серед іншого, були створені всі умови для реалізації Нової української школи», – резюмувала Старостенко.