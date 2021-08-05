На підприємстві під Києвом сталась бійка, в учасника якої була зброя

Поліція встановлює обставини бійки на підприємстві

На комунальному підприємстві у Вишгороді між двома працівниками підприємства, на ґрунті особистих неприязних відносин стався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Один із чоловіків мав при собі зареєстрований пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею. Під час бійки зброя випала, та вхопивши її, власник зброї навів на опонента, але не здійснив пострілу.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції. Правоохоронці вилучили зброю.

Під час бійки в одного з учасників випала зброя. Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини бійки.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 21 липня в київському метро сталася бійка між групами молодиків. Інцидент трапився на платформі станції «Хрещатик». Попередньо, між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція відкрила кримінальне провадження.