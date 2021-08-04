П’яні молодики влаштували бійку на ескалаторі в київському метро (відео)

Бійка між чоловіками сталась на ескалаторі, що піднімався вгору

Дебоширів затримали правоохоронці

3 серпня ввечері в київському метро сталася бійка між двома чоловіками. Це трапилося на ескалаторі станції «Либідська». Про двобій повідомляє «Київ оперативний».

Причина конфлікту наразі невідома. Але, за попередніми даними, обидва чоловіки були у стані алкогольного сп’яніння.

«Махач у метро. Справжній двобій влаштували ці двоє між собою на станції метро Либідська. Причини конфлікту невідомі, але дуже схоже, що обидва нетверезі», – йдеться в дописі до відео.

На відео видно, як двоє чоловіків б'ються на сходах ескалатора, при цьому постійно падають. Із гучномовця їх закликають припинити бійку.

Коли дебошири доїхали до кінця ескалатора, там їх уже чекали правоохоронці.

Нагадаємо, 21 липня в київському метро сталася бійка між групами молодиків. Інцидент трапився на платформі станції «Хрещатик». Попередньо, між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Поліція відкрила кримінальне провадження.