У столичному метро сталась масштабна бійка. Поліція порушила справу

Поліція встановлює причини інциденту на центральній станції київського метрополітену

Сьогодні у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом. Про це повідомляє поліція Києва.

Спочатку повідомлялося, що інцидент стався на станції «Театральна», однак тепер з'ясувалося, що побилися на платформі станції «Хрещатик».

«Попередньо, на станції метро «Хрещатик» між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з’ясовують обставини події», – сказали в поліції.

Як повідомила заступник начальника Київського метрополітену Наталія Макогон, один з учасників бійки застосував сльозогінний газ.

«Метро працює в штатному режимі. Щоб провітрити приміщення, була посилена вентиляція», – заявила вона.

Стрілянини в метро не було. Водночас на відео чутно, як один із учасників бійки кричить – Стояти, стріляти буду!

Станом на 17.30 вечора на станції метро «Хрещатик» працюють правоохоронці, учасників конфлікту затримали. Наразі встановлюються особи підозрюваних.

Поліцейські порушили справу за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.