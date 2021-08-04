У Києві сталася бійка з різаниною (відео)

Потерпілого в критичному стані забрала в лікарню

У Києві ввечері у вівторок у дворі будинку на вулиці Осиповського стався конфлікт, який закінчився п'яною різаниною. Відповідне відео опубліковано в Телеграм-каналі «Київ Оперативний».

Конфлікт був спровокований сваркою в одній великій компанії молодих людей.

«На жаль, закінчилося все не так весело – о 21:55, коли всі вже були досить заспиртовані, в компанії стався конфлікт. Як справжні джентльмени, вони вирішили відійти від самої компанії, де знаходилися такі ж піддаті пані. Коротше, закінчилося все тим, що один завдав іншому два серйозних ножових поранення в область грудей. Потерпілий трохи походив-побродив і впав», – йдеться в повідомленні.

Пораненому викликали швидку допомогу, медики покликали на місце інциденту поліцію.

«Через кілька хвилин частина компанії повернулася на місце і, коли потерпілого в досить критичному стані госпіталізували, почали корчити з себе «окунів», мовляв, не знаємо, не чули і т.д. Благо, у дворі встановлені камери відеоспостереження, які зняли все», – йдеться у повідомленні.

На місце інциденту прибули слідчі поліції, патрульні та кінологи.

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