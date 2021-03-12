На Південному мості у Києві частково обмежать рух: «Київавтодор» розпочинає ремонтні роботи

Рух буде обмежено з 22:00 12 березня до 5:00 15 березня

Ремонтні роботи проведуть у першій смузі протягом суботи і неділі, щоб менше впливати на трафік

На Південному мосту у Києві через ремонт деформаційних швів тимчасово обмежать рух автотранспорту

Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух буде обмежено з 22:00 12 березня до 5:00 15 березня. «Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження і виходять з ладу. Цими вихідними на Південному мосту виконають протиаварійні роботи на частині швів. Працюватимуть у напрямку правого берега», – йдеться у повідомленні

Ремонтні роботи проведуть у першій смузі протягом суботи і неділі, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують Індустріальний міст. Перший етап ремонту шляхопроводу планують завершити до кінця травня. «Комунальна корпорація «Київавтодор» вже розпочала дорожній сезон. Ми ремонтуємо дороги і мости, що не бачили реконструкції по 40-50 років! За минулі роки місто відремонтувало майже 70 мостів та шляхопроводів», – зазначив мер.

Наразі триває масштабний ремонт на Індустріальному шляхопроводі та на вулиці Борщагівській.