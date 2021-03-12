Через матч «Шахтар» – «Десна» київське метро внесе зміни у робочий графік

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій

Йдеться про матч, який 14 березня відбудеться на НСК «Олімпійський»

У неділю, 14 березня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Десна» (Чернігів), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Початок гри має відбутися о 17:00. Після закінчення матчу, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (але не закриття) на вхід до станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Нагадаємо, працівників столичного метро зобов'яжуть надавати першу допомогу.