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    Через матч «Шахтар» – «Десна» київське метро внесе зміни у робочий графік

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    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій - Через матч «Шахтар» – «Десна» київське метро внесе зміни у робочий графік
    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій
    Фото: з відкритих джерел

    Йдеться про матч, який 14 березня відбудеться на НСК «Олімпійський»

    У неділю, 14 березня, у зв’язку із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Десна» (Чернігів), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

    Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

    Початок гри має відбутися о 17:00. Після закінчення матчу, з метою забезпечення належного та безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження (але не закриття) на вхід до станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

    Нагадаємо, працівників столичного метро зобов'яжуть надавати першу допомогу.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ метро
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