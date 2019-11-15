На Північному мосту у понеділок знову очікуються затори



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Ремонт покриття мосту виконуватиметься у напрямку Троєщини

У понеділок, 18 листопада, на Північному мосту частково буде обмежено рух транспорту.

Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано із продовженням поточного ремонту покриття Північного мосту.

Дорожники зазначили, що роботи виконуються поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Працюватимуть у напрямку Троєщини.

Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік.

Київавтодор перепрошуе за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 13 листопада на Північному мосту теж було частково обмежено рух у зв’язку із поточним ремонтом покриття.

Ремонтні роботи на мосту планувалися на 11 листопада, але у зв'язку з погодними умовами роботи перенесли на 13 листопада.