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    Новини

    На Північному мосту у понеділок знову очікуються затори

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    На Північному мосту у понеділок знову очікуються затори

    Ремонт покриття мосту виконуватиметься у напрямку Троєщини

    У понеділок, 18 листопада, на Північному мосту частково буде обмежено рух транспорту.

    Обмеження діятиме із 8:00 до 17:00. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано із продовженням поточного ремонту покриття Північного мосту.

    Дорожники зазначили, що роботи виконуються поетапно, мінімізуючи обмеження руху. Працюватимуть у напрямку Троєщини.

    Аби менше впливати на трафік, основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік.

    Київавтодор перепрошуе за тимчасові незручності.

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    Нагадаємо, 13 листопада на Північному мосту теж було частково обмежено рух у зв’язку із поточним ремонтом покриття.

    Ремонтні роботи на мосту планувалися на 11 листопада, але у зв'язку з погодними умовами роботи перенесли на 13 листопада.

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