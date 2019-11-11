У Києві частково закрили рух Північним мостом
Рух обмежать із 8:00 до 17:00
У Києві 11 листопада з 8 ранку і до 17 вечора обмежать рух Північним мостом. Працюватиме тільки у напрямку Троєщини.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
У КМДА зазначили, що на Північному мосту виконуватимуть ремонт покриття.
«Працюватимемо у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», — додали в КМДА.
Нагадаємо, у центрі Києва на 2 місяці обмежили рух транспорту в зв’язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.
Як повідомлялося, у Києві на вихідні, 9 та 10 листопада, автобуси та тролейбуси змінять свій маршрут через ярмарки.