У Києві частково закрили рух Північним мостом



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Рух обмежать із 8:00 до 17:00

У Києві 11 листопада з 8 ранку і до 17 вечора обмежать рух Північним мостом. Працюватиме тільки у напрямку Троєщини.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У КМДА зазначили, що на Північному мосту виконуватимуть ремонт покриття.

«Працюватимемо у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік», — додали в КМДА.

Нагадаємо, у центрі Києва на 2 місяці обмежили рух транспорту в зв’язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській до 10 листопада.

Як повідомлялося, у Києві на вихідні, 9 та 10 листопада, автобуси та тролейбуси змінять свій маршрут через ярмарки.