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    Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)

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    Дорожники висаджують&nbsp;дорослі сформовані дерева - Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)
    Дорожники висаджують дорослі сформовані дерева
    Фото: Київавтодор

    Наразі озеленення відбувається в рамках проведення робіт на мосту Метро через Русанівську протоку

    Комунальна корпорація «Київавтодор» запровадила компенсаційне висадження дерев під час проведення капітальних ремонтів і реконструкцій. Про це повідомив генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.

    «Кількість автотранспорту постійно зростає. Тому збільшується його вплив на екологічний стан міста. Щоб поліпшити ситуацію, під час ремонтів і реконструкцій доріг висаджуватимемо дерева. Масштабне озеленення відбувається в рамках проведення робіт на мосту Метро через Русанівську протоку», – повідомив він.

    Під час ремонту мосту підряднику довелось розчистити частину дамби від самосіву, це близько 15 насаджень. За словами Густєлєва, у Дніпровському районі замість 15 самосівів висаджено 475 дерев. Вік насаджень – 8-10 років.

    «Треба додати, що висаджуємо дорослі сформовані дерева, а це гарантує, що вони приймуться і швидше будуть рости. Зокрема, на вулицях Дніпровського району висаджено клен гостролистий, граб звичайний, катальпу бігнонієвидну, ліквідамбар смолоносний та інші», – додав Густєлєв.

    За допомогою зеленбудівців Дніпровського району було визначено місця під посадку, видовий склад і проведено роботи з висаджування.

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    Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)
    Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)
    Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)
    Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)

    Насамперед, компенсаційні дерева висаджують уздовж доріг. Так, нове озеленення з’явилось уздовж Дніпровської набережної, вулиці Будівельників, бульвару Верховної Ради, проспекту Соборності. КК «Київавтодор» планує надалі застосовувати цю практику.

    Київ дороги ремонт Київавтодор Київзеленбуд
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