Відтепер Київавтодор висаджує дерева під час ремонту доріг (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дорожники висаджують дорослі сформовані дерева Фото: Київавтодор

Наразі озеленення відбувається в рамках проведення робіт на мосту Метро через Русанівську протоку

Комунальна корпорація «Київавтодор» запровадила компенсаційне висадження дерев під час проведення капітальних ремонтів і реконструкцій. Про це повідомив генеральний директор корпорації Олександр Густєлєв.

«Кількість автотранспорту постійно зростає. Тому збільшується його вплив на екологічний стан міста. Щоб поліпшити ситуацію, під час ремонтів і реконструкцій доріг висаджуватимемо дерева. Масштабне озеленення відбувається в рамках проведення робіт на мосту Метро через Русанівську протоку», – повідомив він.

Під час ремонту мосту підряднику довелось розчистити частину дамби від самосіву, це близько 15 насаджень. За словами Густєлєва, у Дніпровському районі замість 15 самосівів висаджено 475 дерев. Вік насаджень – 8-10 років.

«Треба додати, що висаджуємо дорослі сформовані дерева, а це гарантує, що вони приймуться і швидше будуть рости. Зокрема, на вулицях Дніпровського району висаджено клен гостролистий, граб звичайний, катальпу бігнонієвидну, ліквідамбар смолоносний та інші», – додав Густєлєв.

За допомогою зеленбудівців Дніпровського району було визначено місця під посадку, видовий склад і проведено роботи з висаджування.

Насамперед, компенсаційні дерева висаджують уздовж доріг. Так, нове озеленення з’явилось уздовж Дніпровської набережної, вулиці Будівельників, бульвару Верховної Ради, проспекту Соборності. КК «Київавтодор» планує надалі застосовувати цю практику.