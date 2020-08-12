На Північному мосту в Києві у маршрутки на ходу відвалились колеса (фото, відео)



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В автобуса зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами Фото: Київ оперативний

На водія маршрутки правоохоронці склали адміністративні матеріали

11 серпня на Північному мосту у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса.

За попередньою інформацією, у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

У ДТП ніхто не постраждав.

Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На водія маршрутного транспортного засобу було складено матеріали за ст.124 (Вчинення ДТП) КУпАП.

Як повідомлялося, 11 серпня на мосту Патона в Києві зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai. В результаті ДТП утворився величезний затор від Дарницької площі до мосту.

Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.