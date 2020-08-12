  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Північному мосту в Києві у маршрутки на ходу відвалились колеса (фото, відео)

    • Розсилка
    В автобуса зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами - На Північному мосту в Києві у маршрутки на ходу відвалились колеса (фото, відео)
    В автобуса зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами
    Фото: Київ оперативний

    На водія маршрутки правоохоронці склали адміністративні матеріали

    11 серпня на Північному мосту у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса.

    За попередньою інформацією, у маршрутки зламалася задня вісь та вилетіла разом з колесами. В результаті самовільного руху коліс відбулося пошкодження автомобіля Renault. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    У ДТП ніхто не постраждав.

    Автомобілі отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

    На водія маршрутного транспортного засобу було складено матеріали за ст.124 (Вчинення ДТП) КУпАП.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Північному мосту в Києві у маршрутки на ходу відвалились колеса (фото, відео)
    На Північному мосту в Києві у маршрутки на ходу відвалились колеса (фото, відео)
    На Північному мосту в Києві у маршрутки на ходу відвалились колеса (фото, відео)

    Як повідомлялося, 11 серпня на мосту Патона в Києві зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai. В результаті ДТП утворився величезний затор від Дарницької площі до мосту.

    Того ж дня на вулиці Генерала Наумова у Святошинському районі Києва, місцевість Новобіличі, маршрутка в'їхала у МАФ.

    Національна поліція України ДТП Київ громадський транспорт автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ