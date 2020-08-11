На мосту Патона величезний затор: зіткнулись автобус і два авто (відео)



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ДТП на мосту ім. Патона Фото: скріншот відео

Утворився затор від Дарницької площі до мосту Патона

Сьогодні, 11 серпня, близько 11 години сталася дорожньо-транспортна пригода на мосту ім. Патона в Києві.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. https://www.facebook.com/KyivOperativ/

На мосту зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai.

Через ДТП перекрито три смуги руху у напрямку центру міста.

Утворився затор від Дарницької площі до мосту Патона.

Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.

10 серпня на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва Daewoo влетів у вантажівку комунальників.