На мосту Патона величезний затор: зіткнулись автобус і два авто (відео)
Утворився затор від Дарницької площі до мосту Патона
Сьогодні, 11 серпня, близько 11 години сталася дорожньо-транспортна пригода на мосту ім. Патона в Києві.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. https://www.facebook.com/KyivOperativ/
На мосту зіткнулися автобус комунального підприємства «Київпастранс», та два автомобілі - Range Rover і Hyundai.
Через ДТП перекрито три смуги руху у напрямку центру міста.
Утворився затор від Дарницької площі до мосту Патона.
Як повідомлялося, упродовж минулого тижня, з 3 до 9 серпня, Патрульна поліція Києва зафіксувала на столичних дорогах 585 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок ДТП загинуло четверо людей.
10 серпня на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва Daewoo влетів у вантажівку комунальників.