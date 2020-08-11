На світанку в центрі Києва п’яний водій Lexus позносив клумби (фото, відео)



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Автомобіль позносив клумби на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві Фото: Патрульна поліція Києва

Під час затримання водія правоохоронці змушені були застосувати силу

Сьогодні, 11 серпня, на світанку нетверезий водій на Lexus вчинив ДТП на Алеї Героїв Небесної сотні у Києві: позносив клумби, а потім поїхав з місця аварії.

Винуватця автопригоди правоохоронці виявили й притягнули до відповідальності вже за 30 хвилин після події. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, камери, які слідкують за безпекою міста, допомогли встановити місцеперебування авто Lexus - вулиця Інститутська, де його й зупинили патрульні.

У водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

«Агресія, хамство, нецензурні висловлювання на патрульних й невиконання законних вимог поліцейських ніяк не допомагали водієві владнати ситуацію, хоч як він не старався. Водія неодноразово було попереджено про те, що в разі невиконання законної вимоги працівника поліції, він буде затриманий. Однак попередження не подіяли. Згідно зі ст. 44 ЗУ «Про Національну поліцію» до водія була застосована фізична сила, також згідно зі ст. 45 ЗУ «Про Національну поліцію» - спецзасіб кайданки», - розповів Білошицький.

За вчинені правопорушення на чоловіка складено адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 124 (Вчинення ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, 10 серпня на площі Сантьяго-де-Чилі в Оболонському районі Києва Daewoo влетів у вантажівку комунальників.