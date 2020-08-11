На Київщині двоє дітей викрали авто та влетіли на ньому в дерево (фото)



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Правоохоронці знайшли викрадений автомобіль на узбіччі, а в кущах - малолітніх автоугонщиків Фото: Нацполіція

Викрадачами виявилися двоє малолітніх братів

У Кагарлицькому районі Київщини двоє хлопчаків викрали автівку, щоб покататися. Проїхавши сотню метрів, автомобіль виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Оріхове про те, що невідомі особи незаконного заволоділи автомобілем, який він на кілька хвилин залишив біля подвір’я. Заявник повідомив також, що авто було відчинене, а ключі - в замку запалювання.

Під час проведення невідкладних пошукових заходів поліцейські знайшли пошкоджений автомобіль на узбіччі, неподалік місця проживання заявника.

Там поліцейські виявили і малолітніх зловмисників. Ними виявилися рідні брати, віком 10 та 13 років, жителі сусіднього села.

Як з’ясувалось, діти викрали автівку, один з них сів за кермо, однак не впорався з керуванням і скоїв зіткнення з деревом. Діти не постраждали. Злякавшись, вони заховались неподалік у кущах, де їх знайшли поліцейські.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, до Святошинського районного суду скеровано обвинувальний акт відносно чоловіка, який підозрюється у викраденні 19 автомобілів на території столиці.