  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік

    • Розсилка
    Будинок було охоплено вогнем по всій площі - На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік
    Будинок було охоплено вогнем по всій площі
    Фото: ДСНС

    Тіло господаря будинку знайшли рятувальники

    У суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка Київської області. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 06:50.

    На місце виклику було направлено відділення 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальники встановили, що будинок охоплено вогнем по всій площі.

    Пожежу було локалізовано о 07:22 та повністю ліквідовано о 08:19.

    Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.

    На місці події працювали дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.

    Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі. На пожежах загинула одна особа та ще одна травмована.

    пожежа ДСНС смерть Київщина рятувальники будинок чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ