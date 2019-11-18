На Київщині під час пожежі у будинку загинув чоловік



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Будинок було охоплено вогнем по всій площі Фото: ДСНС

Тіло господаря будинку знайшли рятувальники

У суботу, 16 листопада, сталася пожежа у приватному житловому будинку у смт Бородянка Київської області. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району о 06:50.

На місце виклику було направлено відділення 31-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Бородянка та 58-го Державного пожежно-рятувального посту смт Клавдієво-Тарасове. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальники встановили, що будинок охоплено вогнем по всій площі.

Пожежу було локалізовано о 07:22 та повністю ліквідовано о 08:19.

Внаслідок пожежі загинув господар будинку 1959 року народження.

На місці події працювали дві одиниці техніки та 8 чоловік особового складу. Причина виникнення пожежі на даний момент встановлюється.

Як повідомлялося, за минулий тиждень столичні вогнеборці ліквідували 84 пожежі. На пожежах загинула одна особа та ще одна травмована.