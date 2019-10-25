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    Кримінал

    Трагедія на Хмельниччині: п’яний чоловік вчинив подвійне вбивство та поранив свою дитину

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    <p>Під час сімейної суперечки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп&rsquo;яніння, почав стріляти з мисливської рушниці</p> - Трагедія на Хмельниччині: п’яний чоловік вчинив подвійне вбивство та поранив свою дитину

    Під час сімейної суперечки чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, почав стріляти з мисливської рушниці

    Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області

    Поки дружина намагалася вгамувати чоловіка, дівчинці вдалося втекти з будинку і викликати поліцію

    На Хмельниччині поліцейські затримали чоловіка, який застрелив своїх тестя і тещу та поранив восьмирічну доньку. Після скоєного чоловік намагався скоїти самогубство.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    Трагедія сталася 24 жовтня близько 19:30 в селі Завалля Кам’янець-Подільського району.

    «Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сімейної суперечки чоловік з мисливської рушниці декілька разів вистрілив у 66-річного тестя та 65-річну тещу, а потім поранив у руку доньку, яка кинулась захищати дідуся з бабусею. Від отриманих поранень пенсіонери померли на місці»,  - заявили в поліції.

    Зазначається, що поки дружина намагалася вгамувати чоловіка, дівчинці вдалося втекти з будинку і викликати поліцію.

    «Тим часом зловмисник намагався покінчити життя самогубством: спочатку вистрілив собі в обличчя, а коли спроба не вдалася, зачинився в автомобілі і підпалив його. У цей час за викликом прибули патрульні, які разом з сусідами загасили машину та затримали зловмисника», - розповіли в поліції.

    Наразі 40-річний чоловік перебуває під вартою в лікарні. Його дочку прооперували, життю дитини нічого не загрожує.

    По даному факту відкрито кримінальне провадження за  п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше осіб) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

    До слова, у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина.

    Хмельниччина кримінал вбивство самогубство поліція
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