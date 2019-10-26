У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла



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Жінка випила отруту на парковці через розлучення з чоловіком Фото: «Київ Оперативний»

Жінка вчинила самогубство під час її розмови з чоловіком про розлучення

На вулиці Берковецькій у Києві на парковці гіпермаркету «Ашан» жінка випила отруту і померла. Це сталося під час її розмови з чоловіком про розлучення.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

За попередніми даними, 36-річна жінка та її чоловік сиділи в автомобілі на парковці біля «Ашана». Вони обговорювали розлучення.

В процесі розмови жінка заявила чоловіку, що «їй нічого від нього не потрібно».

Згодом вона випила отруту. Після цього їй стало погано, її почало нудити.

Чоловік викликав «швидку», лікарі прибули на місце через 4 хвилини, спробували відкачати жінку.

Але зробити це не вдалося – вона померла.