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    У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла

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    Жінка випила отруту на парковці через розлучення з чоловіком - У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла
    Жінка випила отруту на парковці через розлучення з чоловіком
    Фото: «Київ Оперативний»

    Жінка вчинила самогубство під час її розмови з чоловіком про розлучення

    На вулиці Берковецькій у Києві на парковці гіпермаркету «Ашан» жінка випила отруту і померла. Це сталося під час її розмови з чоловіком про розлучення.

    Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.

    За попередніми даними, 36-річна жінка та її чоловік сиділи в автомобілі на парковці біля «Ашана». Вони обговорювали розлучення.

    В процесі розмови жінка заявила чоловіку, що «їй нічого від нього не потрібно».  

    Згодом вона випила отруту. Після цього їй стало погано, її почало нудити.

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    У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла
    У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла
    У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла
    Фото: «Київ Оперативний»

    Чоловік викликав «швидку», лікарі прибули на місце через 4 хвилини, спробували відкачати жінку. 

    Але зробити це не вдалося – вона померла.

    Київ самогубство Facebook жінка чоловік
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