У Києві на парковці гіпермаркету жінка випила отруту і померла
Жінка випила отруту на парковці через розлучення з чоловіком
Фото: «Київ Оперативний»
Жінка вчинила самогубство під час її розмови з чоловіком про розлучення
На вулиці Берковецькій у Києві на парковці гіпермаркету «Ашан» жінка випила отруту і померла. Це сталося під час її розмови з чоловіком про розлучення.
Про це повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook.
За попередніми даними, 36-річна жінка та її чоловік сиділи в автомобілі на парковці біля «Ашана». Вони обговорювали розлучення.
В процесі розмови жінка заявила чоловіку, що «їй нічого від нього не потрібно».
Згодом вона випила отруту. Після цього їй стало погано, її почало нудити.
Фото: «Київ Оперативний»
Чоловік викликав «швидку», лікарі прибули на місце через 4 хвилини, спробували відкачати жінку.
Але зробити це не вдалося – вона померла.