На Позняках пенсіонер звісив ноги з балкона висотки і погрожував стрибнути



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Інцидент стався у будинку за адресою: проспект Григоренка, 41

Правоохоронці вмовили чоловіка повернутися до кімнати

У понеділок, 17 червня, на проспекті Григоренка, 41 в Дарницькому районі Києва перехожі стали свідком неприємного інциденту: чоловік виліз за огорожу балкона і кричав про те, що хоче померти.

За викликом, який надійшов близько 12:20, прибула поліція. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, жінка йшла по двору і звернула увагу на те, що літній чоловік перевісив ноги через балкон сьомого поверху і кричить про те, що хоче померти. Саме вона і зателефонувала на «102».

Правоохоронці зайшли в квартиру і вмовили чоловіка повернутися до кімнати. У господаря квартири 1949 року народження були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Під час спілкування він весь час говорив поліцейським про те, що хоче накласти на себе руки. Для подальшої допомоги на місце викликали спеціальну бригаду медиків. Подробиці з'ясовуються.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Берестейська» чоловік вирішив звести рахунки з життям, стрибнувши зі шляхопровода на проїжджу частину. Він потрапив прямо під колеса вантажівки.