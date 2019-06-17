  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві чоловік стрибнув з мосту під колеса вантажівки

    • Розсилка
    У Києві чоловік кинувся з мосту під колеса вантажівки - У Києві чоловік стрибнув з мосту під колеса вантажівки
    У Києві чоловік кинувся з мосту під колеса вантажівки

    Трагедія сталася біля станції метро «Берестейська».

    У Києві на проспекті Перемоги біля станції метро «Берестейська» чоловік вирішив звести рахунки з життям, стрибнувши зі шляхопровода на проїжджу частину. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Чоловік зістрибнув із моста просто під колеса вантажівки. Транспорт протягнув тіло кілька десятків метрів. Шансів вижити у загиблого не було. Тіло спотворене настільки, що впізнати його буде складно», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», на Зелені свята, 16 червня, сталася трагічна для львівського й українського спорту загалом подія - трагічно загинула Любов Рассихіна.

    Як розповідає на власній сторінці у Facebook футбольний історик Юрій Назаркевич, біля Привокзального ринку, що на Городоцькій, на жінку наїхало авто. Пані Любов йшла на потяг, їхала до своєї доньки. Смерть настала миттєво. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любові Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА.

    ДТП самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ