На проєкт реконструкції аеропорту «Київ» виділено 17 млн грн

Аеропорт «Київ» закриється на реконструкцію у 2024 році

На реалізацію проєкту реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни) є 2–3 роки. Після цього українські та іноземні авіаперевізники просто припинять використовувати тип літаків, які зараз під силу приймати муніципальному летовищу. Про це в інтерв’ю «Українським новинам» розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Аеропорт «Київ» є важливим транспортним хабом для міста. Ми будемо робити все, що залежить від міста, щоб він розвивався. На сьогодні авіакомпанії, європейські та світові, переходять на інший клас літаків, типу Airbus 321, «Боїнг 737-800», а от аеропорт Сікорського не може приймати такі літаки. Тому на початку цього року ми ухвалили, що нам потрібно буде реконструювати злітно-посадкову смугу, щоб можна було приймати цей клас літаків», – сказав Поворозник.

За оцінками аеропорту, бюджет робіт може скласти від 2,5 млрд грн до 4 млрд грн. У «Майстер-Авіа» очікують, що ці гроші виділить Київська міська рада як власник аеродрому в Жулянах. Але підприємство не хотіло би, щоб будівництво перетворилося на довгобуд, зазначав глава ради директорів підприємства Денис Костржевський.

Як альтернативну опцію оператор аеропорту називає концесію та залучення приватного інвестора. Для цього необхідно буде провести міжнародний конкурс, переможець якого надасть гроші та стане управляти аеродромом.

Нині ж на проєктування реконструкції залучають також кошти комунального підприємства. Вартість проєкту – 17 млн грн.

«Вартість усієї реконструкції ми будемо знати після того, як отримаємо проєкт. Але я для себе розумію, що обсяги будуть обчислюватись мільярдами точно. З огляду на те, що потрібно не просто продовжити смугу, а всю її переобладнати. І не тільки технічними засобами, а треба посилити, щоб можна було приймати важчі авіалайнери», – повідомив Микола Поворозник.

Відповідно до розрахунків, за перший рік після реконструкції аеропорт очікує 6,2 млн пасажирів на рік. Це майже у 2,5 рази збільшення пасажиропотоку порівняно з 2018 роком, щоб був роком пікового пасажирозавантаження.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний аеропорт ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни) у 2024 році закриється на рік для реконструкції злітно-посадкової смуги.

У травні повідомлялося, що під час реконструкції аеропорт «Київ» фактично отримає нову смугу.

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72, розповів Костржевський.

Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів – до 2770 метрів.

Також один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в «Києві» за видимості не менше 350 метрів. Зараз в аеропорту працює ILS категорії I ICAO. Тож польоти припиняються, коли видимість менше 800 метрів.

Роботи з реконструкції аеродрому також охоплять посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати важчі авіалайнери.