Аеропорт «Київ» закриється у 2024 році

Реконструкція аеродрому може розпочатися у 2023 році

В аеропорту планується реконструкція злітно-посадкової смуги

Міжнародний аеропорт ім. І. Сікорського «Київ» (Жуляни) у 2024 року закриється на рік для реконструкції злітно-посадкової смуги. Про це повідомив глава ради директорів підприємства Денис Костржевський.

За його словами, плани на 2022 рік включають підготовку проєкту реконструкції аеродрому. Самі роботи можуть початися у 2023 році та триватимуть 2 роки.

«На 2023 рік заплановано реконструкцію аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів. Вона включатиме роботи на руліжних доріжках », – повідомив Костржевський.

За оцінками аеропорту, бюджет робіт може скласти від 2,5 млрд грн. до 4 млрд грн. У «Майстер-Авіа» очікують, що ці гроші виділить Київська міська рада як власник аеродрому в Жулянах. Але підприємство не хотіло б, щоб будівництво перетворилося на довгобуд, зазначив Костржевський.

Як альтернативну опцію оператор аеропорту називає концесію та залучення приватного інвестора. Для цього необхідно буде провести міжнародний конкурс, переможець якого надасть гроші та стане управляти аеродромом.

Найбільша базова авіакомпанія в Жулянах Wizz Air готова перейти в аеропорт «Бориспіль» на час реконструкції смуги. При цьому президент лоукостера Роберт Кері запевнив, що після завершення робіт Wizz Air повернеться в Жуляни.

Зараз цей київський аеропорт не може приймати з повним завантаженням авіалайнери Airbus A321, на які переходить лоукостер. Це робить неможливим виконання з Жулян далеких рейсів на A321 з повними баками пального. Через це рейс Абу-Дабі–Київ Wizz Air запустив в аеропорту «Бориспіль».

У травні Костржевський повідомив, що в ході реконструкції аеропорт «Київ» фактично отримає нову смугу.

Будівельники демонтують старе покриття з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72, розповів Костржевський.

Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Також один з двох курсів смуги отримає інструментальну систему посадки ILS категорії II ICAO. Це дозволить літакам сідати в «Києві» при видимості не менше 350 метрів. Зараз в аеропорту працює ILS категорії I ICAO. У результаті польоти припиняються, коли видимість менше 800 метрів.

Роботи з реконструкції аеродрому також включатимуть посилення покриття руліжних доріжок і перону зі стоянками для літаків, щоб їх могли використовувати важчі авіалайнери.

Джерело: avianews.com